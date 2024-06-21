Происшествия 21.06.2024 в 09:18

В Хоринском районе Бурятии перевернулся пьяный водитель

В аварии пострадала пассажирка иномарки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Хоринском районе Бурятии перевернулся пьяный водитель
ДТП произошло утром 20 июня на автодороге Хоринск -Верхние-Тальцы - Гортоповский мост. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 38-летний водитель автомобиля «Тойота Креста» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии травмы получила находившаяся в иномарке 54-летняя женщина-пассажирка. Её госпитализировали.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель «Тойоты» был пьян.

Еще одно дорожное происшествие с пострадавшими случилось ночью в Улан-Удэ. На проспекте Строителей вблизи дома №2а 24-летний водитель «Субару Легаси» врезался в едущий впереди автомобиль «Бифан Бенчи» В аварии пострадал 33-летний пассажир «Субару». Мужчину отвезли в больницу.

Фото: «Номер один»

Теги
ДТП

Все новости

Номина Дармаева из Бурятии одержала победу по блиц-шахматам на первенстве Азии
21.06.2024 в 10:29
На севере Бурятии, где нет дождей, снова горят леса
21.06.2024 в 10:23
Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
21.06.2024 в 10:11
Пограничники в Бурятии задержали вооруженного всадника
21.06.2024 в 09:59
Форум «Улан-Удэ: Время развития» проходит в столице Бурятии
21.06.2024 в 09:54
В Улан-Удэ содержащихся в приюте собак хотят раздать горожанам
21.06.2024 в 09:45
Команда из Бурятии заняла первое место на Кубке Защитников Отечества в Хабаровске
21.06.2024 в 09:41
Замглавы поселения в Бурятии подрабатывала таксистом
21.06.2024 в 09:39
На спецоперации погиб сотрудник Республиканской службы по тарифам
21.06.2024 в 09:32
В Хоринском районе Бурятии перевернулся пьяный водитель
21.06.2024 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Номина Дармаева из Бурятии одержала победу по блиц-шахматам на первенстве Азии
Она выиграла в возрастной категории до 16 лет
21.06.2024 в 10:29
На севере Бурятии, где нет дождей, снова горят леса
Два возгорания обнаружили за минувшие сутки в Муйском районе
21.06.2024 в 10:23
Момент падения крана в Улан-Удэ попал на видео
Погибший в нем машинист вышел подменить заболевшего коллегу
21.06.2024 в 08:58
Житель Бурятии напал с ножом на односельчанина
Агрессивный мужчина нанес жертве несколько ударов ножом в спину
20.06.2024 в 17:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru