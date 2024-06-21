В Хоринском районе Бурятии перевернулся пьяный водитель

ДТП произошло утром 20 июня на автодороге Хоринск -Верхние-Тальцы - Гортоповский мост. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 38-летний водитель автомобиля «Тойота Креста» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии травмы получила находившаяся в иномарке 54-летняя женщина-пассажирка. Её госпитализировали.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель «Тойоты» был пьян.Еще одно дорожное происшествие с пострадавшими случилось ночью в Улан-Удэ. На проспекте Строителей вблизи дома №2а 24-летний водитель «Субару Легаси» врезался в едущий впереди автомобиль «Бифан Бенчи» В аварии пострадал 33-летний пассажир «Субару». Мужчину отвезли в больницу.Фото: «Номер один»