На севере Бурятии, где нет дождей, снова горят леса

За прошедшие сутки в Муйском районе Бурятии обнаружили 2 лесных пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в Витимском лесничестве возгорание возникло по вине местного населения. Этот пожар на площади 2 га оперативно ликвидировали.На территории Муйского лесничества причиной пожара стала сухая гроза. Площадь этого возгорания по состоянию на вечер 20 июня разрослась до 15 га. Работы по тушению сейчас продолжаются. В них задействованы 10 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, а также 2 единицы техники.- Сегодня туда будет направлено 20 специалистов в помощь для ликвидации пожара. В районе продолжают возникать возгорания из-за неосторожного обращения с огнем, это говорит о несоблюдении особого противопожарного режима местным населением. Патрулирование лесов будет усилено, - сообщил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.Отметим, вчера большую часть Бурятии накрыли дожди, однако на севере республики сохраняется сухая жаркая погода.Фото: РАЛХ