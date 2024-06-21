Происшествия 21.06.2024 в 10:23
На севере Бурятии, где нет дождей, снова горят леса
Два возгорания обнаружили за минувшие сутки в Муйском районе
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Муйском районе Бурятии обнаружили 2 лесных пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в Витимском лесничестве возгорание возникло по вине местного населения. Этот пожар на площади 2 га оперативно ликвидировали.
На территории Муйского лесничества причиной пожара стала сухая гроза. Площадь этого возгорания по состоянию на вечер 20 июня разрослась до 15 га. Работы по тушению сейчас продолжаются. В них задействованы 10 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, а также 2 единицы техники.
- Сегодня туда будет направлено 20 специалистов в помощь для ликвидации пожара. В районе продолжают возникать возгорания из-за неосторожного обращения с огнем, это говорит о несоблюдении особого противопожарного режима местным населением. Патрулирование лесов будет усилено, - сообщил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.
Отметим, вчера большую часть Бурятии накрыли дожди, однако на севере республики сохраняется сухая жаркая погода.
Фото: РАЛХ
На территории Муйского лесничества причиной пожара стала сухая гроза. Площадь этого возгорания по состоянию на вечер 20 июня разрослась до 15 га. Работы по тушению сейчас продолжаются. В них задействованы 10 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, а также 2 единицы техники.
- Сегодня туда будет направлено 20 специалистов в помощь для ликвидации пожара. В районе продолжают возникать возгорания из-за неосторожного обращения с огнем, это говорит о несоблюдении особого противопожарного режима местным населением. Патрулирование лесов будет усилено, - сообщил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.
Отметим, вчера большую часть Бурятии накрыли дожди, однако на севере республики сохраняется сухая жаркая погода.
Фото: РАЛХ
ТегиЛесной пожар