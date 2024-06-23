На Теплых озерах избили участника спецоперации

В соцсетях распространилось видео конфликта, который произошел в ночь с 1 на 2 июня на территории экопарка «Теплые озера на Снежной». Очевидцы конфликта говорят, что иркутянин избил участника СВО, который сейчас проходит реабилитацию после ранения и просто мирно отдыхал в парке. «Номер один» связался с сотрудниками экопарка - очевидцами драки.Жесткие видеокадры с мужчиной с окровавленным лицом недавно облетели соцсети соседнего региона. Голос за кадром говорит: «На СВОшника ты голос поднял». Вместе с этим видео опубликовано еще одно, на котором запечатлены следы крови в гостиничном номере. Комментариев к этому видео почти не было, и некоторым показалось, что участник СВО жестко избил молодого мужчину и устроил дебош на турбазе. Но это не так.Как рассказали нам администратор и сотрудник охраны экопарка, виновниками драки стали именно двое подвыпивших парней из Иркутска, которые начали приставать и задирать отдыхавшего после ранения участника СВО.- Все началось вечером 1 июня. На территорию экопарка на дневное пребывание приехали двое парней из Иркутска. Этим мужчинам, думаю, немногим больше 30 лет. Приехали на черном «Лексусе», видно, что хорошо обеспечены, при деньгах. В этот же день к нам на отдых со своим дядей приехал Анатолий. Он заполнил анкету, оплатил домик. Анатолий вел себя нормально, был вежлив, - вспоминает один из администраторов экопарка Анна.Анна находилась неподалеку от озера Изумрудное (самое большое озеро в экопарке. - Прим. ред.). Она увидела, что на пляже стоит «Лексус». По правилам экопарка въезд на территорию на автомобилях запрещен, весь транспорт оставляется на стоянке.- Когда к нам приезжают гости, они ставят машину на стоянку и по территории передвигаются пешком. Ведь у нас много детей, а также животных гуляет на территории, к примеру, мелкие собачки, с которыми приезжают гости. Поэтому на береговую линию заезжать нельзя. К этим ребятам подошла охрана, сделала замечание. Они сказали, что допьют пиво и уберут машину. Видимо, Анатолий и эти ребята познакомились на территории экопарка, - говорит Анна.Однако приехавшие на дневной отдых мужчины не торопились покидать территорию экопарка. Вскоре от отдыхающих, по словам администратора, начали поступать жалобы на то, что по территории ездит на высокой скорости черный автомобиль, в нем играет громкая музыка, машина подает громкие сигналы. Кроме того, уверяет Анна, гости экопарка жаловались и на то, что заезжие молодые люди стучатся в окна и двери гостевых домиков, тем самым всех пугая.- Я видела сама и слышала, как сигналила эта машина, громко играла музыка. Охрана подходила к ним не раз, а парни угрожали, посылали их. Ночью мне сообщили, что на территории находится полиция, идут какие-то разбирательства и разгромили гостевой дом. Я пошла туда и увидела, что в домике все в крови - белье, полотенце, разбиты кружки, обогреватель весь погнут и тоже запачкан кровью. На кровати сидел дедушка лет 60 и сказал, что ему плохо. Он приехал с бойцом, которому приходится дядей. И рассказал, что двое парней ворвались в домик, начали все крушить, завязалась драка. Пожилой мужчина сильно испугался. Я сама волновалась за него, потому что речь у мужчины была заторможена, он недавно перенес инсульт, - вспоминает Анна.Сотрудник охраны экопарка Роман говорит, что ночью на территории экопарка увидел патруль полиции.- Мы полицию не вызывали, позвонил, судя по всему, либо кто-то из отдыхающих, либо дядя бойца СВО. Полицейские сказали, что им поступило сообщение о том, что у нас на территории кому-то пробили голову, - вспоминает Роман.Охранник говорит, что один из иркутян был трезв и начал извиняться за поведение своего друга, который и устроил весь этот дебош. Однако когда сотрудник экопарка стал требовать от буйных гостей возместить ущерб, который они нанесли имуществу в гостевом домике, те сослались на отсутствие денег и пообещали перевести, когда вернутся в Иркутск. Однако никаких компенсаций экопарк так и не дождался.После драки иркутяне уехали с базы отдыха. Однако информация об избиении раненного на СВО бойца дошла до жителей соседнего села Выдрино. Те перехватили беглецов и избили их в ответ. Видео с последствиями этой второй драки и попало в соцсети.Между тем в СМИ соседнего региона появилась информация о том, что драка произошла из-за кражи денег - 7 тыс. рублей. Якобы боец СВО украл эту сумму у одного из иркутян, с которым выпивал в баре.После этого мужчина якобы попросил нового знакомого по-хорошему вернуть деньги, но тот отказался. После этого и завязалась драка. Разнял конфликтующих мужчин трезвый друг напавшего на бойца иркутянина.За комментарием редакция «Номер один» обратилась в ГУ МВД по Слюдянскому району. Там нам пояснили, что, по имеющимся у них данным, в полицию с заявлением ни участники конфликта, ни сотрудники какой-либо медицинской организации не обращались и ничего не сообщали. Более того, правоохранители сами пытаются разобраться в ситуации, поэтому просят участников конфликта или очевидцев обратиться в любой отдел полиции и поделиться информацией.Фото: pixabay.com