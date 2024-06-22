Происшествия 22.06.2024 в 09:19

Четыре коровы погибли от удара током в Бурятии

На них упали провода с поваленной линии электропередач
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Текст: Андрей Константинов
Четыре коровы погибли от удара током в Бурятии
Происшествие случилось 20 июня в селе Куорка Кижингинского района. Там ветер повалил столбы электропередач, в результате четыре пасущиеся коровы погибли от удара током.

Как сообщили в вайбер-чате «Кижинга-инфо.24/7», сейчас линия обесточена. Глава поселения Солбон Будаев уточнил, что она «не находится в собственности, на балансе РЭС не состоит».

Владелец погибших животных уже найден. Он будет вправе требовать компенсацию с владельца линии электропередач, если такового удастся установить.

Напомним, вчера судебные приставы Бурятии сообщили, что взыскали с энергокомпании ущерб за четырех коров и теленка, убитых током в Джидинском районе. Сумма компенсации в пользу пострадавших фермеров составила 228 тысяч рублей.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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