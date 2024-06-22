Происшествия 22.06.2024 в 09:35
За неполные полгода жители Бурятии отдали мошенникам почти 300 млн рублей
Еженедельно жертвами аферистов становятся порядка 50 человек
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии обнародовала обновленные данные по ситуации с интернет-мошенничеством. Согласно информации ведомства, с начала этого года по 20 июня жертвами аферистов стали уже 1344 жителя республики (+48 за последнюю неделю). Они отдали мошенникам в общей сложности 294 млн рублей (+ 21 млн рублей за последнюю неделю).
Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 5 млн рублей. Её потерял житель Кабанского района, который откликнулся на объявление о заработке на бирже. Ему позвонили неустановленные лица и объяснили условия вложений. После регистрации на электронной платформе для инвестирования средств мужчина получил письмо из Министерства финансов о назначении персональных менеджеров. По видеосвязи они объяснили ему, какие действия нужно предпринять для вложения денег и на какие счета их перевести. Потерпевший оформил несколько онлайн-кредитов в банке и перевел деньги по указанным номерам на общую сумму 5 млн рублей. Этих денег он больше не увидел.
Фото: «Номер один»
Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 5 млн рублей. Её потерял житель Кабанского района, который откликнулся на объявление о заработке на бирже. Ему позвонили неустановленные лица и объяснили условия вложений. После регистрации на электронной платформе для инвестирования средств мужчина получил письмо из Министерства финансов о назначении персональных менеджеров. По видеосвязи они объяснили ему, какие действия нужно предпринять для вложения денег и на какие счета их перевести. Потерпевший оформил несколько онлайн-кредитов в банке и перевел деньги по указанным номерам на общую сумму 5 млн рублей. Этих денег он больше не увидел.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество