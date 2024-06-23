Происшествия 23.06.2024 в 15:18

В Улан-Удэ пожарные спасли ребенка

Открытое горение произошло в одной из квартир на улице Забайкальская
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пожарные спасли ребенка

В Октябрьском районе города загорелась квартира на улице Забайкальская. На место незамедлительно прибыли подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы МЧС России ринулись тушить пожар.

«Открытое горение в квартире успешно ликвидировано. Предварительная площадь составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет»,

- сообщает МЧС РБ.
Из охваченного огнем жилого помещения спасли двух человек. В том числе ребенка.

Фото: скриншот видео Весь Улан-Удэ.

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