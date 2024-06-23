В Улан-Удэ пожарные спасли ребенка

В Октябрьском районе города загорелась квартира на улице Забайкальская. На место незамедлительно прибыли подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы МЧС России ринулись тушить пожар.

«Открытое горение в квартире успешно ликвидировано. Предварительная площадь составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщает МЧС РБ.

Из охваченного огнем жилого помещения спасли двух человек. В том числе ребенка.

Фото: скриншот видео Весь Улан-Удэ.