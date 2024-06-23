Происшествия 23.06.2024 в 15:18
В Улан-Удэ пожарные спасли ребенка
Открытое горение произошло в одной из квартир на улице Забайкальская
Текст: Номер один
В Октябрьском районе города загорелась квартира на улице Забайкальская. На место незамедлительно прибыли подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы МЧС России ринулись тушить пожар.
Из охваченного огнем жилого помещения спасли двух человек. В том числе ребенка.
«Открытое горение в квартире успешно ликвидировано. Предварительная площадь составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет»,- сообщает МЧС РБ.
Фото: скриншот видео Весь Улан-Удэ.