Происшествия 24.06.2024 в 08:56

В Бурятии на пожарах погиб человек, еще один пострадал

Оба возгорания случились в Иволгинском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на пожарах погиб человек, еще один пострадал
Сразу два пожара произошло за минувшие сутки в Иволгинском районе. Как сообщили в МЧС Бурятии, в результате происшествий пострадал один человек, ещё один погиб.

Первое возгорание случилось утром 23 июня в частном жилом доме в Поселье.

«Из горящего дома звеном газодымозащитной службы ПСЧ-73 был вынесен газовый баллон. Пожар ликвидировали на площади 45 кв. метров. Пострадала женщина, с ожогами она госпитализирована в больницу. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - рассказали в МЧС.

Второй пожар произошел днем в Гурульбе. Там также загорелся жилой дом, огонь перешел на пристрой и гараж. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины. На Обстоятельства и причина пожара сейчас устанавливаются.

Фото: МЧС Бурятии
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с 18 по 24 июня

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