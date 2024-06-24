В Бурятии на пожарах погиб человек, еще один пострадал

Сразу два пожара произошло за минувшие сутки в Иволгинском районе. Как сообщили в МЧС Бурятии, в результате происшествий пострадал один человек, ещё один погиб.Первое возгорание случилось утром 23 июня в частном жилом доме в Поселье.«Из горящего дома звеном газодымозащитной службы ПСЧ-73 был вынесен газовый баллон. Пожар ликвидировали на площади 45 кв. метров. Пострадала женщина, с ожогами она госпитализирована в больницу. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - рассказали в МЧС.Второй пожар произошел днем в Гурульбе. Там также загорелся жилой дом, огонь перешел на пристрой и гараж. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины. На Обстоятельства и причина пожара сейчас устанавливаются.Фото: МЧС Бурятии