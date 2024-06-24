Происшествия 24.06.2024 в 17:25

Строитель из Улан-Удэ обчистил магазин в Максимихе

Злоумышленник скрыл лицо под маской, но это ему не помогло
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Текст: Андрей Константинов
Строитель из Улан-Удэ обчистил магазин в Максимихе
Утром 23 июня в полицию поселка Усть-Баргузин обратилась 56-летняя продавец из магазина в селе Максимиха. Она сообщила, что неизвестный взломал рольставни, отжал стеклопакет и пробрался внутрь торговой точки, откуда похитил продукты и спиртное. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате уже к полудню злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 31-летний мужчина из Улан-Удэ, приехавший в село для производства отделочных работ», - рассказали в МВД Бурятии.

Как выяснилось, поздним вечером вместе с коллегами мужчина распивал спиртное. Поскольку еды и алкоголя оказалось недостаточно, он решил похитить их из магазина. Вооружившись топором, злоумышленник направился к торговой точке. Чтобы обчистить магазин, ему понадобилось 10 минут. При этом для «неузнаваемости» мужчина надел шапку-маску. После кражи он также через окно покинул место происшествия.

«Большая часть похищенного у подозреваемого изъята. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в 2022 году. За неуплату алиментов был объявлен в федеральный розыск», - сообщили в полиции.
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