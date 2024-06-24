Строитель из Улан-Удэ обчистил магазин в Максимихе

Утром 23 июня в полицию поселка Усть-Баргузин обратилась 56-летняя продавец из магазина в селе Максимиха. Она сообщила, что неизвестный взломал рольставни, отжал стеклопакет и пробрался внутрь торговой точки, откуда похитил продукты и спиртное. Ущерб составил 10 тысяч рублей.«Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате уже к полудню злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 31-летний мужчина из Улан-Удэ, приехавший в село для производства отделочных работ», - рассказали в МВД Бурятии.Как выяснилось, поздним вечером вместе с коллегами мужчина распивал спиртное. Поскольку еды и алкоголя оказалось недостаточно, он решил похитить их из магазина. Вооружившись топором, злоумышленник направился к торговой точке. Чтобы обчистить магазин, ему понадобилось 10 минут. При этом для «неузнаваемости» мужчина надел шапку-маску. После кражи он также через окно покинул место происшествия.«Большая часть похищенного у подозреваемого изъята. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в 2022 году. За неуплату алиментов был объявлен в федеральный розыск», - сообщили в полиции.