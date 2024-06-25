Происшествия 25.06.2024 в 11:04

На жительницу Улан-Удэ возбудили «уголовку» за подарок

Женщина подарила знакомой арестованный смартфон
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Текст: Андрей Константинов
На жительницу Улан-Удэ возбудили «уголовку» за подарок
В Улан-Удэ горожанку привлекли к уголовной ответственности из-за отчуждения арестованного имущества. Как рассказали в УФССП Бурятии, ранее в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание 4-летнего сына. В связи с невыплатой задолженности пристав наложил арест на её смартфон. Арестованное имущество оставили женщине на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за его растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу.

«Тем не менее, осознавая, что телефон находится под арестом, нерадивая мать из личной заинтересованности подарила его своей знакомой. Факт передачи арестованного имущества был установлен судебным приставом во время очередного рейда», - сообщил заместитель главного судебного пристава Бурятии Алексей Бардонов.
 
За отчуждение имущества, подвергнутого аресту, в отношении горожанки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ. Решение уже вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»

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