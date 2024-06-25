Оператор связи в Бурятии снова попал на полумиллионный штраф

По постановлению прокуратуры Тарбагатайского района оператора связи привлекли к административной ответственности и штрафу в несколько сот тысяч рублей. Причиной послужил пропуск вызова с подменного номера, которым воспользовался мошенник и «развел» сельчанку из Бурятии почти на 300 тысяч.

В прокуратуре республики рассказали, что в апреле 2023 года жительнице села Тарбагатай позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

- Он сказал ей, что кто-то пытался оформить кредит на её имя, обманом вынудил женщину оформить кредит на сумму 298 тысяч рублей и перевести деньги на счета мошенников. Оператор связи пропустил в свою сеть трафик из иностранного государства с номером российской системы нумерации. Этот номер использовался преступниками для совершения дистанционного мошенничества и обмана граждан, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении оператора связи прокурор возбудил дело об административном правонарушении и оштрафовал юридическое лицо на 600 тысяч рублей.

Напомним, что неделей ранее оператора связи в Улан-Удэ тоже оштрафовали на такую же сумму за пропуск подменного номера. Тогда пострадавшим оказался житель столицы Бурятии. Мошенник убедил его подключить на телефон приложение и получил доступ к его данным.

Фото: loon.site

