Происшествия 25.06.2024 в 11:00

Оператор связи в Бурятии снова попал на полумиллионный штраф

600 тысяч он заплатит за пропуск звонка с подменного номера
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Оператор связи в Бурятии снова попал на полумиллионный штраф

По постановлению прокуратуры Тарбагатайского района оператора связи привлекли к административной ответственности и штрафу в несколько сот тысяч рублей. Причиной послужил пропуск вызова с подменного номера, которым воспользовался мошенник и «развел» сельчанку из Бурятии почти на 300 тысяч.

В прокуратуре республики рассказали, что в апреле 2023 года жительнице села Тарбагатай позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

- Он сказал ей, что кто-то пытался оформить кредит на её имя, обманом вынудил женщину оформить кредит на сумму 298 тысяч рублей и перевести деньги на счета мошенников. Оператор связи пропустил в свою сеть трафик из иностранного государства с номером российской системы нумерации. Этот номер использовался преступниками для совершения дистанционного мошенничества и обмана граждан, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении оператора связи прокурор возбудил дело об административном правонарушении и оштрафовал юридическое лицо на 600 тысяч рублей.

Напомним, что неделей ранее оператора связи в Улан-Удэ тоже оштрафовали на такую же сумму за пропуск подменного номера. Тогда пострадавшим оказался житель столицы Бурятии. Мошенник убедил его подключить на телефон приложение и получил доступ к его данным.
Фото:  loon.site

Теги
мошенники звонок оператор штрафы

Все новости

В Окинском районе благоустроят площадку рядом с водопадом
25.06.2024 в 12:19
Пьяный улан-удэнец сделал свою родную сестру вдовой
25.06.2024 в 12:05
Утреннюю тишину в Бурятии нарушит вой сирен
25.06.2024 в 11:39
ТГК-14 оставляет отвратительные следы по всему Улан-Удэ
25.06.2024 в 11:37
На жительницу Улан-Удэ возбудили «уголовку» за подарок
25.06.2024 в 11:04
Оператор связи в Бурятии снова попал на полумиллионный штраф
25.06.2024 в 11:00
Снайпер из Бурятии погиб в боях за Урожайное
25.06.2024 в 10:44
Жители Бурятии получили срок за угрозы полиции
25.06.2024 в 10:04
Аэропорт Улан-Удэ попал под санкции
25.06.2024 в 10:03
В Улан-Удэ в школе №1 увековечили память о герое СВО
25.06.2024 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июня

Читайте также
Пьяный улан-удэнец сделал свою родную сестру вдовой
В драке он зарезал ее мужа
25.06.2024 в 12:05
На жительницу Улан-Удэ возбудили «уголовку» за подарок
Женщина подарила знакомой арестованный смартфон
25.06.2024 в 11:04
Сухая гроза в Бурятии устроила три лесных пожара
Новые и старые возгорания тушат более 200 человек
25.06.2024 в 09:30
В Бурятии микроавтобус развалился после ДТП
Во время движения у него лопнуло колесо
25.06.2024 в 09:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru