Пьяный улан-удэнец сделал свою родную сестру вдовой

В пьяной драке житель Октябрьского района Улан-Удэ убил мужа своей сестры. На время следствия и сбора доказательств убийцу взяли под стражу.

По данным следствия, обвиняемый проживал в столице Бурятии со своей семьей.

- В минувший выходной, 23 июня, все родственники собрались, чтобы отпраздновать день рождения его родной сестры. На фоне алкогольного опьянения у него произошла ссора и потасовка с зятем. Гости разняли дравшихся мужчин, однако обвиняемый, пытался расправиться с ним при помощи кочерги и топора. Когда родственники их отобрали, злоумышленник схватил нож и ударил мужчину в живот. От полученных ранений 33-летний потерпевший скончался в больнице спустя какое-то время, - рассказали в Следственном комитете республики.

Обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу ведется следствие и сбор доказательственной базы.



Как отметили в следственном ведомстве, 39-летний злоумышленник ранее уже был судим за тяжкое преступление и 19 лет провел в колонии. Освободился он лишь несколько месяцев назад.



Фото: СК РБ