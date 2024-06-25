На жителей Улан-Удэ тайно оформляли симки ради выполнения плана

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей работницы одного из операторов сотовой связи. Она обвинялась по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ – «Нарушении правил доступа к информационным системам, относящимся к критической информационной инфраструктуре России».Как сообщили в пресс-службе суда, женщина работала менеджером в компании сотовой связи. Чтобы выполнить план продаж и увеличить количество подключенных абонентов, она передала дистанционный доступ к информационно-биллинговой системе своей знакомой. Та вносила в систему фиктивные сведения о заключении договоров на оказание услуг связи с гражданами, оформляя на них сим-карты. Последние ничего не подозревали, а об обладании новыми симками узнали только от сотрудников правоохранительных органов.Суд, рассмотрев уголовное дело, признал уже уволенного менеджера виновной. Женщина получила 3 года лишения свободы условно. Также её лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре, сроком на 2 года. При вынесении приговора суд учел наличие у нее несовершеннолетних детей, положительные характеристики, а также признание вины, раскаяние и активное содействие в расследовании преступления.Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»