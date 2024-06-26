Происшествия 26.06.2024 в 09:26

Грозы в Бурятии продолжают поджигать лес

За сутки в республике возникло два новых пожара
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Текст: Елена Кокорина
Грозы в Бурятии продолжают поджигать лес

За прошедшие сутки на территории республики было обнаружено два лесных пожара. Они возникли в Окинском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения возгораний стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Пожары локализованы. Ликвидирован один лесной пожар, возникший ранее в Баунтовском районе. Утром 26 июня ведутся работы по тушению двух локализованных очагов в Окинском и Северо-Байкальском районах и трех пожаров в Муйском, Баргузинском и Баунтовском районах, - рассказали в агентстве.

На тушении пожаров было задействовано 220 сотрудников лесников, Авиалесоохраны и МЧС, а также более 20 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет около 2560 гектаров.

В РАЛХ напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Фото:  РАЛХ

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пожары лес тушение лесники

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