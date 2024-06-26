В Улан-Удэ в мошенническую схему втянули 10-летнюю девочку

Накануне злоумышленники оказались настолько беспринципными, что втянули в обман и 10-летнего ребенка из Улан-Удэ. В онлайн-игре девочке пришло сообщение о выигрыше в 20 тысяч рублей, рассказали в МВД республики.

- Чтобы его получить, потребовалось перейти по ссылке в мессенджер. По указанию мошенницы школьница сфотографировала экран телефона матери, вошла в банковское приложение. Пароль от разблокировки экрана совпал с паролем от онлайн-банкинга, - комментируют в полиции.

Выполнив ряд рекомендаций преступницы, девочка, не понимая что делает, оформила на свою мать кредит в 360 тысяч рублей. Деньги тут же были переведены на счета мошенников, добавили в МВД.

Фото: loon.site