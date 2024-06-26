Происшествия 26.06.2024 в 11:45

В Бурятии китайцу Ли дали пять лет колонии за контрабанду леса

Его российский подельник Сюй признал вину и отделался условным сроком
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии китайцу Ли дали пять лет колонии за контрабанду леса
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина России по фамилии Сюй и гражданина КНР по фамилии Ли. Их обвиняли в 4 эпизодах контрабанды леса в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, Сюй и Ли скупали у местного населения лесоматериалы в отсутствие каких-либо документов, подтверждающих их законное происхождение. Для придания законности совершенных сделок Ли через знакомого предпринимателя, занятого в сфере лесопереработки, организовал изготовление фиктивных документов поставки древесины в свой адрес. В последующем эти фиктивные документы подельники представили в таможню, после чего часть леса вывезли в Китай.

Контрабандистов разоблачили сотрудники правоохранительных органов. После расследования дело передали на рассмотрение в суд.

На суде гражданин Ли, желая избежать ответственности, дал показания о своей неосведомлённости и непричастности к вывозу бо́льшей части древесины. Он пояснял, что был лишь переводчиком у Сюя в его взаимоотношениях с контрагентами. Сюй, в свою очередь, вину признал в полном объеме по всем эпизодами преступлений.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что оба подсудимых принимали участие в контрабанде леса. При этом как раз Ли играл наиболее активную роль в этой незаконной деятельности.

По итогам разбирательств оба фигуранта были признаны виновными в 4 эпизодах контрабанды. Сюй получил 5 лет лишения свободы условно. Его подельник Ли – 5 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, у подсудимых конфисковали свыше 13 миллионов рублей, полученные в результате реализации изъятой у них древесины.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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лес контрабанда

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