В Бурятии китайцу Ли дали пять лет колонии за контрабанду леса

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина России по фамилии Сюй и гражданина КНР по фамилии Ли. Их обвиняли в 4 эпизодах контрабанды леса в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).Как сообщили в пресс-службе суда, Сюй и Ли скупали у местного населения лесоматериалы в отсутствие каких-либо документов, подтверждающих их законное происхождение. Для придания законности совершенных сделок Ли через знакомого предпринимателя, занятого в сфере лесопереработки, организовал изготовление фиктивных документов поставки древесины в свой адрес. В последующем эти фиктивные документы подельники представили в таможню, после чего часть леса вывезли в Китай.Контрабандистов разоблачили сотрудники правоохранительных органов. После расследования дело передали на рассмотрение в суд.На суде гражданин Ли, желая избежать ответственности, дал показания о своей неосведомлённости и непричастности к вывозу бо́льшей части древесины. Он пояснял, что был лишь переводчиком у Сюя в его взаимоотношениях с контрагентами. Сюй, в свою очередь, вину признал в полном объеме по всем эпизодами преступлений.Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что оба подсудимых принимали участие в контрабанде леса. При этом как раз Ли играл наиболее активную роль в этой незаконной деятельности.По итогам разбирательств оба фигуранта были признаны виновными в 4 эпизодах контрабанды. Сюй получил 5 лет лишения свободы условно. Его подельник Ли – 5 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, у подсудимых конфисковали свыше 13 миллионов рублей, полученные в результате реализации изъятой у них древесины.Приговор суда уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»