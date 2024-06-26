Происшествия 26.06.2024 в 12:22
Смертельное ДТП на трассе в Бурятии совершил 86-летний водитель
Он погиб на месте
Текст: Андрей Константинов
Вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7» сообщил подробности ДТП, случившегося вчера на 92-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта неподалеку от Гусиноозерска.
«86-летний водитель «Нивы совершил столкновение с впереди идущей автомобилем «Тойота». В результате происшествия водитель «Нивы» скончался на месте. 60-летняя пассажирка отечественного автомобиля госпитализирована с травмами», - рассказали в чате.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
«86-летний водитель «Нивы совершил столкновение с впереди идущей автомобилем «Тойота». В результате происшествия водитель «Нивы» скончался на месте. 60-летняя пассажирка отечественного автомобиля госпитализирована с травмами», - рассказали в чате.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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