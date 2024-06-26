В Бурятии у жены вахтовика мошенники выудили 2,5 млн

В МВД Бурятии рассказали еще об одной супружеской паре из Селенгинского района республики, ставшей на этой неделе жертвами мошенников. Одновременно злоумышленники обрабатывали как мужа-вахтовика, так и его жену, ожидающую своего избранника дома.

- В схему аферистов сначала оказался вовлечен работающий вахтовым методом супруг. Мужчина «занялся инвестициями», но жене сообщил об этом позже, когда, по словам кураторов, для вывода полученного дохода потребовалось третье лицо. С его женой, 43-летней жительницей Гусиноозерска, аферисты связались по мессенджеру в режиме видеозвонка с демонстрацией экрана, - комментируют в полиции.

В результате общения с ними за пять дней женщина лишилась свыше 2,5 миллионов рублей – около 500 тысяч рублей собственных накоплений и двух миллионов кредитных средств.

В МВД также добавили, что 25 июня в республике было зарегистрировано 11 преступлений с использованием IT-технологий.

Фото: Номер один