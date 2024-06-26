В Бурятии гроза стала причиной сразу двух пожаров в селе

В Кабанском районе Бурятии из-за грозы произошло два пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, оба возгорания случились вечером 25 июня в селе Оймур.Сначала в экстренные службы поступило сообщение о возгорании внутри магазина «Байкал». На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена крыша и помещение внутри магазина. Возгорание потушили в течение 3 часов на общей площади 154 кв.м. В происшествии никто не пострадал – на момент возгорания магазин был закрыт.Спустя несколько минут после начала тушения пожара в магазине огнеборцам поступило сообщение о возгорании крыши жилого дома на другой улице. Пожарным пришлось разделиться.Пожар в доме потушили за полчаса. Площадь возгорания составила 25 кв.м. К счастью, здесь также обошлось без пострадавших.Как уточнили в агентстве, оба пожара возникли из-за короткого замыкания электропроводки, которые вызвала гроза.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС