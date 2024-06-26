Подделав голос дочери, мошенники обобрали 87-летнюю улан-удэнку

Очередной жертвой мошенников накануне стала 87-летняя бабушка из Улан-Удэ. Подделав голос дочери, преступники сообщили пенсионерке о том, что родственница стала виновницей страшного ДТП и ей срочно нужна большая сумма денег.

Как рассказали в полиции республики, пенсионерка поверила в то, что её дочь действительно попала в ДТП и передала аферистам более 160 тысяч рублей.

- 25 июня ей поступил телефонный звонок, и звонившая плакала в трубку. Она сообщила, что совершила аварию, в которой пострадали люди, и чтобы возместить причиненный ущерб ей необходимо 800 тысяч рублей. Приняв собеседницу за дочь, пожилая горожанка сообщила о наличии у неё только 60 тысяч рублей. Так как их было недостаточно, бабушка сняла со вклада еще 106 тысяч рублей и по указанию лже-родственницы, передала все деньги прибывшему «помощнику следователя», - прокомментировали в МВД.

Позвонив дочери вечером пенсионерка узнала, что никакого ДТП не было, а она столкнулась с мошенниками, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site