Происшествия 26.06.2024 в 16:16

Псих в Улан-Удэ помог убийце закопать тело мужчины

Так они решили замести следы преступления
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Текст: Елена Кокорина
Псих в Улан-Удэ помог убийце закопать тело мужчины

35-летнего жителя Улан-Удэ посадят на 13 лет за убийство знакомого, которого он лишил жизни с помощью железного прута. Заметал следы и избавлялся от тела покойного он с психически-нездоровым приятелем – вместе они закопали его на местном кладбище.

Следствие установило, что ночью 2-го декабря 2023 года мужчина возле своего дома в микрорайоне «Вагжанова» поссорился со знакомым, после чего нанес ему несколько ударов кулаками и металлическим прутом по голове.

- От полученных повреждений 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Следующей ночью злоумышленник с помощью приятеля, страдающего психическим заболеванием, погрузил тело в багажник автомобиля, отвез на местное кладбище и закопал там. Почти месяц полицией велись поиски пропавшего человека, но следствию все же удалось установить обстоятельства его исчезновения и изобличить убийцу, - рассказали в Следственном комитете республики.

В итоге задержанный убийца показал место на кладбище, где было зарыто тело потерпевшего. Суд приговорил его к 13 годам исправительной колонии строгого режима.

Фото: Следственный комитет РБ

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