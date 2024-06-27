В Улан-Удэ 12-летняя девочка убежала от мамы

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 12-летнюю Розу Берсанову из Еравнинского района. Вчера около 13 часов на автовокзале по улице Ботанической девочка убежала от матери.Её приметы: европейской внешности, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.Была одета: белая кофта и кроссовки, брюки серого цвета.Ранее уходила.При наличии какой-либо информации о девочке или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: +7 (983) 431-00-48 или 102 (112).