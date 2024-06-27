Происшествия 27.06.2024 в 09:23

В Бурятии тушат три крупных лесных пожара

Все они находятся в труднодоступной местности
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат три крупных лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар на площади 0,01 га в Кяхтинском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожар оперативно ликвидировали. Также удалось потушить возгорания, возникшие днем ранее в Окинском и Северо-Байкальском районах.

На утро 27 июня в республике продолжают тушить три лесных пожара в Муйском, Баргузинском и Баунтовском районах. В их тушении задействованы 225 сотрудников из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, 25 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 4877 га.

«Действующие пожары находятся в труднодоступной местности. Все работы ведутся вручную. Проводится дальнейшее наращивание сил и средств для ликвидации возгораний. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.

Фото: РАЛХ

Теги
Лесной пожар

Все новости

В Улан-Удэ вручили вид на жительство 110-летней китаянке
27.06.2024 в 10:13
Депутаты выбрали участок для строительства мегаколонии
27.06.2024 в 10:11
Депутат Хурала Бурятии призвал коллег объединиться против ТГК-14
27.06.2024 в 09:51
16 аварийных домов в Бурятии угрожают жизни и здоровью людей
27.06.2024 в 09:45
В Бурятии тушат три крупных лесных пожара
27.06.2024 в 09:23
В Улан-Удэ 12-летняя девочка убежала от мамы
27.06.2024 в 09:10
Засор мусоропровода
27.06.2024 в 09:00
В Бурятии завели уголовку за чистоту и порядок
27.06.2024 в 06:00
Доходы Улан-Удэ приблизились к десятку миллиардов
26.06.2024 в 19:24
В Улан-Удэ завтра начнет работу Первый Азиатский юридический форум
26.06.2024 в 17:51
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
В Улан-Удэ 12-летняя девочка убежала от мамы
Полиция просит у граждан помощи в её розыске
27.06.2024 в 09:10
Псих в Улан-Удэ помог убийце закопать тело мужчины
Так они решили замести следы преступления
26.06.2024 в 16:16
Подделав голос дочери, мошенники обобрали 87-летнюю улан-удэнку
Ради ее спасения пенсионерка залезла в кредит
26.06.2024 в 15:42
В Бурятии гроза стала причиной сразу двух пожаров в селе
В Оймуре горели жилой дом и магазин
26.06.2024 в 14:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru