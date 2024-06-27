В Бурятии тушат три крупных лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар на площади 0,01 га в Кяхтинском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожар оперативно ликвидировали. Также удалось потушить возгорания, возникшие днем ранее в Окинском и Северо-Байкальском районах.На утро 27 июня в республике продолжают тушить три лесных пожара в Муйском, Баргузинском и Баунтовском районах. В их тушении задействованы 225 сотрудников из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, 25 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 4877 га.«Действующие пожары находятся в труднодоступной местности. Все работы ведутся вручную. Проводится дальнейшее наращивание сил и средств для ликвидации возгораний. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ