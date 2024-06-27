Происшествия 27.06.2024 в 12:20

Пьяный улан-удэнец стрелял из травматического пистолета

Мужчина попал в трамвай и автобус

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Текст: Лариса Ситник
Пьяный улан-удэнец стрелял из травматического пистолета

В конце февраля 2024 года к горожанину, проживающему на ул. Лебедева, приехал в гости его друг. С собой мужчина прихватил пневматический газобалонный пистолет марки «Borner PM-X», не предполагая, чем это может закончиться.

В начале февраля Кузеванов на одном из маркетплейсов купил газовый пистолет и пули к нему - для самозащиты. 25 февраля он поехал в гости к другу. Пистолет взял с собой – похвастаться покупкой, а заодно пострелять с приятелем по пустым банкам. Однако ситуация вышла из-под контроля.

Хозяин квартиры – гражданин Новиков выпил пива и захмелел. В этот момент он и решил опробовать пистолет своего товарища. Однако стрелять решил не по банкам, а прямо из окна квартиры. Будучи пьяным, Новиков даже не задумался о том, что может попасть в человека.

К счастью, обошлось без жертв, однако пострадало муниципальное имущество – автобус, следующий по маршруту №59, и трамвай, идущий по маршруту №4. В автобусе разбилось стекло на створке задней двери, а в трамвае – стекло первой пассажирской двери. Поскольку стрельба была вечером, пассажиров, судя по всему, было немного. Чудом никто не пострадал. Всего пьяный мужчина выстрелил из окна четыре раза.

МУП «Городским маршрутам» стрельба Новикова обошлась в 25 000 рублей – в такую сумму обошлась покупка нового стекла на заводе-изготовителе автобусов, стоимость доставки и работа по замене. Замена стекла на трамвае обошлась в 10200 рублей. Нанесенный муниципальным предприятиям ущерб Новиков полностью возместил.

В суде стрелок говорил, очень сожалеет о случившемся и даже не задумывался о том, что может в кого-то попасть.

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении улан-удэнца. Октябрьский районный суд признал Новикова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Травматический пистолет решили уничтожить.


Фамилии изменены, совпадения случайны.


Фото: скриншот

Теги
пистолет суд хулиганство

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