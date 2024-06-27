Происшествия 27.06.2024 в 15:06

Под Новосибирском 14-летняя девочка вынесла младенца из горящего дома

Страшный пожар унес жизни четырех человек
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Текст: КП-Новосибирск
Под Новосибирском 14-летняя девочка вынесла младенца из горящего дома
Дом многодетной семьи в райцентре Убинское загорелся около трех часов ночи 27 июня.

- В тот момент внутри находились отец, мать, их трое детей и двое маленьких внуков, самому младшему из которых семь месяцев, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. - Одна из дочек, которой 14 лет, успела схватить своего семимесячного племянника и выбиралась вместе с ним. Помог им выйти из горящего дома отец девочки: он единственный, кто не пострадал во время пожара. Выжившие дети сейчас находятся в больнице.

Увы, спастись удалось не всей семье: пожар унес жизни четырех человек - 42-летней мамы, ее двух дочерей, которым было 23 года и 15 лет, и ее двухлетней внучки.

Для сельчан случившееся стало шоком. Как говорят соседи семьи, они переехали в Убинское около трех лет назад.

- Семья была благополучной, родители заботились о детях: все ребятишки были хорошо одеты, накормлены, - говорят местные жители. - Девочка, которая выжила и спасла племянника, - спортсменка, занимается легкой атлетикой. Она очень добрая, всегда старается всем помочь, а в этот раз благодаря ей выжил малыш.

Уже известна предварительная причина пожара: дом загорелся из-за неисправной проводки. Пламя увидели местные жители и вызвали пожарных.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области. Расследование находится на контроле областной прокуратуры.

Теперь предстоит разобраться, стоял ли в доме многодетной семьи пожарный извещатель? Контролировалось ли состояние проводки в доме? В местной администрации пока официально случившееся не комментируют.

Фото: прокуратура Новосибирской области
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