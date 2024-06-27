Происшествия 27.06.2024 в 15:18

В Улан-Удэ поиски 12-летней девочки пока не дали результатов

Горожан просят поделиться записями с камер и видеорегистраторов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ поиски 12-летней девочки пока не дали результатов
В Улан-Удэ продолжаются поиски 12-летней Розы Берсановой, которая днем 26 июня убежала от мамы в районе автовокзала на улице Ботанической. К ее розыску активно подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«С момента поступления заявки инфогруппа опросила родственников пропавшей, отрабатывает каждое поступившее свидетельство, отсматривает видео с камер, обзванивает медицинские учреждения города. Поисковики отряда прошли и проехали более 220 км. На данный момент отряд работает автономными группами совместно с полицией и следственным управлением СК России по Бурятии», - рассказали представители «Лиза Алерт».
 
Сегодня у волонтеров появилась актуальная фотография с камер видеонаблюдения, на которой видна одежда Розы. Поэтому ориентировку на девочку обновили.

«Посмотрите, пожалуйста, внимательно, возможно, вы встречали пропавшую. Мы обращаемся к водителям, которые проезжали по проспекту Автомобилистов на участке от ТЦ «Вегос-М» в направлении ул. Ботаническая и от ТД «Мегадом» до заправочной станции «БРК» в сторону 20а квартала, 26 июня, с 17:20 до 18:00. Если у вас есть записи с видеорегистраторов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: тел: 8 (924) 014-80-07 Михаил, +7 (950) 380-18-00 Валентина или позвоните на бесплатную горячую линию отряда 8-800-700-54-52», - обратились к горожанам волонтеры.
 
В отряде также просят владельцев и арендаторов зданий на этом участке проспекта Автомобилистов предоставить записи камер видеонаблюдения за этот же промежуток времени.

Теги
розыск

Все новости

Житель Бурятии изнасиловал и жестоко убил бывшую жену
27.06.2024 в 16:16
В центре Улан-Удэ под снос пойдет здание школы
27.06.2024 в 15:54
В Улан-Удэ поиски 12-летней девочки пока не дали результатов
27.06.2024 в 15:18
Под Новосибирском 14-летняя девочка вынесла младенца из горящего дома
27.06.2024 в 15:06
Находчивого пожарного в Бурятии отблагодарили за спасение малыша
27.06.2024 в 15:06
Модернизации БАМа помогут более тысячи студентов со всей страны
27.06.2024 в 14:45
В Бурятии смертность от внешних причин выросла на 15%
27.06.2024 в 14:39
Детские спортплощадки в центре Улан-Удэ превращаются в площадки для мусора
27.06.2024 в 14:15
В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная 85-летию Победы на реке Халхин Гол
27.06.2024 в 13:53
В Бурятии предприниматель спас от медведя колонну велосипедистов
27.06.2024 в 12:48
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Житель Бурятии изнасиловал и жестоко убил бывшую жену
Мужчина подкараулил экс-супругу возле поликлиники и утащил ее в заброшенный дом
27.06.2024 в 16:16
Под Новосибирском 14-летняя девочка вынесла младенца из горящего дома
Страшный пожар унес жизни четырех человек
27.06.2024 в 15:06
Пьяный улан-удэнец стрелял из травматического пистолета

Мужчина попал в трамвай и автобус

27.06.2024 в 12:20
В Бурятии тушат три крупных лесных пожара
Все они находятся в труднодоступной местности
27.06.2024 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru