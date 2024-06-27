Происшествия 27.06.2024 в 15:18
В Улан-Удэ поиски 12-летней девочки пока не дали результатов
Горожан просят поделиться записями с камер и видеорегистраторов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продолжаются поиски 12-летней Розы Берсановой, которая днем 26 июня убежала от мамы в районе автовокзала на улице Ботанической. К ее розыску активно подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
«С момента поступления заявки инфогруппа опросила родственников пропавшей, отрабатывает каждое поступившее свидетельство, отсматривает видео с камер, обзванивает медицинские учреждения города. Поисковики отряда прошли и проехали более 220 км. На данный момент отряд работает автономными группами совместно с полицией и следственным управлением СК России по Бурятии», - рассказали представители «Лиза Алерт».
Сегодня у волонтеров появилась актуальная фотография с камер видеонаблюдения, на которой видна одежда Розы. Поэтому ориентировку на девочку обновили.
«Посмотрите, пожалуйста, внимательно, возможно, вы встречали пропавшую. Мы обращаемся к водителям, которые проезжали по проспекту Автомобилистов на участке от ТЦ «Вегос-М» в направлении ул. Ботаническая и от ТД «Мегадом» до заправочной станции «БРК» в сторону 20а квартала, 26 июня, с 17:20 до 18:00. Если у вас есть записи с видеорегистраторов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: тел: 8 (924) 014-80-07 Михаил, +7 (950) 380-18-00 Валентина или позвоните на бесплатную горячую линию отряда 8-800-700-54-52», - обратились к горожанам волонтеры.
В отряде также просят владельцев и арендаторов зданий на этом участке проспекта Автомобилистов предоставить записи камер видеонаблюдения за этот же промежуток времени.
«С момента поступления заявки инфогруппа опросила родственников пропавшей, отрабатывает каждое поступившее свидетельство, отсматривает видео с камер, обзванивает медицинские учреждения города. Поисковики отряда прошли и проехали более 220 км. На данный момент отряд работает автономными группами совместно с полицией и следственным управлением СК России по Бурятии», - рассказали представители «Лиза Алерт».
Сегодня у волонтеров появилась актуальная фотография с камер видеонаблюдения, на которой видна одежда Розы. Поэтому ориентировку на девочку обновили.
«Посмотрите, пожалуйста, внимательно, возможно, вы встречали пропавшую. Мы обращаемся к водителям, которые проезжали по проспекту Автомобилистов на участке от ТЦ «Вегос-М» в направлении ул. Ботаническая и от ТД «Мегадом» до заправочной станции «БРК» в сторону 20а квартала, 26 июня, с 17:20 до 18:00. Если у вас есть записи с видеорегистраторов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: тел: 8 (924) 014-80-07 Михаил, +7 (950) 380-18-00 Валентина или позвоните на бесплатную горячую линию отряда 8-800-700-54-52», - обратились к горожанам волонтеры.
В отряде также просят владельцев и арендаторов зданий на этом участке проспекта Автомобилистов предоставить записи камер видеонаблюдения за этот же промежуток времени.
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