Происшествия 27.06.2024 в 16:16

Житель Бурятии изнасиловал и жестоко убил бывшую жену

Мужчина подкараулил экс-супругу возле поликлиники и утащил ее в заброшенный дом
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии изнасиловал и жестоко убил бывшую жену
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя Хоринского района. Он обвиняется в изнасиловании, убийстве и уничтожении документов.

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 10 апреля 2024 года. Утром обвиняемый приехал в Хоринск, где после развода проживала его бывшая супруга. Мужчина встретил ее возле поликлиники, и, угрожая ножом, отвел в заброшенный дом, где изнасиловал. После этого злоумышленник на почве ревности нанес женщине множество ударов ножом в шею, голову, грудь и по рукам. От полученных ран та скончалась. Обвиняемый спрятал тело жертвы под крыльцом дома, после чего забрал личные вещи женщины и её документы. Их он сжег вместе с орудием преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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изнасилование убийство

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