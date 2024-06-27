Житель Бурятии изнасиловал и жестоко убил бывшую жену

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя Хоринского района. Он обвиняется в изнасиловании, убийстве и уничтожении документов.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 10 апреля 2024 года. Утром обвиняемый приехал в Хоринск, где после развода проживала его бывшая супруга. Мужчина встретил ее возле поликлиники, и, угрожая ножом, отвел в заброшенный дом, где изнасиловал. После этого злоумышленник на почве ревности нанес женщине множество ударов ножом в шею, голову, грудь и по рукам. От полученных ран та скончалась. Обвиняемый спрятал тело жертвы под крыльцом дома, после чего забрал личные вещи женщины и её документы. Их он сжег вместе с орудием преступления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com