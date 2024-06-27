Происшествия 27.06.2024 в 17:56

В Улан-Удэ нашли убежавшую от мамы девочку

С ней все в порядке
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ нашли убежавшую от мамы девочку
В Улан-Удэ найдена 12-летняя девочка, которая днём 26 июня убежала от матери в районе автовокзала на улице Ботанической. Её сутки искали сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Девочка обнаружена сотрудниками полиции во дворе дома на улице Ключевской. С ней всё в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.

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ЗУРХАЙ
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