В Улан-Удэ нашли убежавшую от мамы девочку

В Улан-Удэ найдена 12-летняя девочка, которая днём 26 июня убежала от матери в районе автовокзала на улице Ботанической. Её сутки искали сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт».«Девочка обнаружена сотрудниками полиции во дворе дома на улице Ключевской. С ней всё в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.