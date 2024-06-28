Происшествия 28.06.2024 в 09:11

Пограничники Бурятии выловили крупную партию трепанга

Сумма «улова» составила 28 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
Пограничники Бурятии выловили крупную партию трепанга
В Бурятии пограничники пресекли попытку незаконного вывоза в Монголию крупной партии морских биоресурсов.

«В пункте пропуска Кяхта в ходе осмотра двух легковых автомобилей под управлением иностранцев обнаружено сокрытие в жестяных банках 9,5 тысяч особей трепанга в сушенном виде. При проведении дальнейших мероприятий в одном из складов Кяхты обнаружены ещё 117 тысяч особей трепанга, подготовленных к вывозу с территории России. Общий вес изъятой продукции составил более 360 кг оценочной стоимостью свыше 28 млн рублей», - рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Бурятия.


Сейчас по данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Справка

Трепанг - беспозвоночное морское животное из типа иглокожих, обитающее на Дальнем Востоке. Используется для приготовления морских салатов, как правило, в варёном виде. Экспортируется в сушёном виде. Имеет приятный, но специфичный вкус. Является деликатесом в японской, корейской, китайской кухнях.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по РБ
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