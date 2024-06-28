Происшествия 28.06.2024 в 09:32

В Бурятии пьяный водитель опрокинул УАЗ

В аварии пострадал он сам и его пассажирка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель опрокинул УАЗ
ДТП произошло вечером 27 июня на автодороге Улан-Удэ – Романовка в Хоринском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пьяный 54-летний мужчина за рулем УАЗа не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель и его 62-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Еще одно ДТП случилось поздним вечером на ул. Рабочая села Гунда Еравнинского района. Там 16-летний подросток на мопеде «Рэйсер» не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

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