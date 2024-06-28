В Бурятии пьяный водитель опрокинул УАЗ

ДТП произошло вечером 27 июня на автодороге Улан-Удэ – Романовка в Хоринском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пьяный 54-летний мужчина за рулем УАЗа не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.В результате аварии водитель и его 62-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.Еще одно ДТП случилось поздним вечером на ул. Рабочая села Гунда Еравнинского района. Там 16-летний подросток на мопеде «Рэйсер» не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу.Фото: «Номер один»