Происшествия 28.06.2024 в 09:32
В Бурятии пьяный водитель опрокинул УАЗ
В аварии пострадал он сам и его пассажирка
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 27 июня на автодороге Улан-Удэ – Романовка в Хоринском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пьяный 54-летний мужчина за рулем УАЗа не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.
В результате аварии водитель и его 62-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
Еще одно ДТП случилось поздним вечером на ул. Рабочая села Гунда Еравнинского района. Там 16-летний подросток на мопеде «Рэйсер» не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу.
Фото: «Номер один»
В результате аварии водитель и его 62-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
Еще одно ДТП случилось поздним вечером на ул. Рабочая села Гунда Еравнинского района. Там 16-летний подросток на мопеде «Рэйсер» не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу.
Фото: «Номер один»
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