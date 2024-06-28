Происшествия 28.06.2024 в 10:30

«Отпросилась у мамы, не сказала про пляж...»

В реке под Новосибирском ищут 11-летнюю девочку
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Текст: КП-Новосибирск
«Отпросилась у мамы, не сказала про пляж...»
В Искитиме на пляже у реки Бердь пропала 11-летняя Вероника (имя изменено). Трагедия произошла 25 июня. Школьницу последний раз видели купающейся со своими друзьями.

— Девочка отпросилась у мамы погулять в парк с подружкой и одноклассниками. Про пляж она ничего, естественно, не сказала. Они пошли на тот пляж, где купание запрещено — он со стороны Дома ветеранов. Купались ребятишки. Девочка перешла реку до мели в виде островочка. Спросила она у мальчишек: «Где здесь можно пройти, где не глубоко?» Они ей показали. И все. Мальчишки рассказали, мол, отвернулись ненадолго, повернулись — а ее уже нет, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Маргарита.

На место выезжали спасатели, водолазы обследовали дно, но ничего не нашли. Искитимцы кинули клич в соцсети и стали собираться в группы поиска, обратились в полицию и «ЛизуАлерт». Водолазы снова приезжали обследовать дно утром 26 июня, но тело девочки по-прежнему не найдено.

— Подружки рассказали то же самое: Вероника просто исчезла, никто не видел, как она утонула. Одна из девочек позвонила ее маме и сказала, что Вероника пропала, после этого звонка и начались поиски. Мама не думала, что дочка пойдет на пляж. Сейчас у нее очень большое горе. Предположить, что она убежала в лес, увы, невозможно, так как телефон и одежда остались на берегу, в купальнике она тоже вряд ли могла куда-то пойти. С помощью «кошек» и лодок пытаются найти тело. Говорят, либо сегодня ночью, либо завтра утром найдут, — рассказала другая местная жительница, принимающая участие в поисках.

В ГУ МВД по области подтвердили, что заявление о пропаже девочки поступало, и поиски продолжаются. Искитимцы надеются, что произойдет чудо, и Веронику найдут.

Фото: Ирина Кремнева/Соцсети

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ЗУРХАЙ
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