Происшествия 28.06.2024 в 10:56
В Улан-Удэ по неизвестным причинам большегруз вылетел в кювет
Водителя «Урала» увезли в больницу
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром, около 8.30 часов в Улан-Удэ произошло очередное ДТП. По неизвестным пока причинам водитель 56 лет, управляя спецтехникой, врезался в ограждение и съехал в кювет.
В полиции Бурятии рассказали, что машина направлялась в сторону столицы республики.
- Следуя со стороны поселка Вахмистрово по улице Забайкальская, предварительно водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на ограждение с последующим съездом в кювет. В результате происшествия водителя доставили в медучреждение, - комментируют в полиции.
В данное время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: полиция РБ