В Улан-Удэ по неизвестным причинам большегруз вылетел в кювет

Сегодня утром, около 8.30 часов в Улан-Удэ произошло очередное ДТП. По неизвестным пока причинам водитель 56 лет, управляя спецтехникой, врезался в ограждение и съехал в кювет.

В полиции Бурятии рассказали, что машина направлялась в сторону столицы республики.

- Следуя со стороны поселка Вахмистрово по улице Забайкальская, предварительно водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на ограждение с последующим съездом в кювет. В результате происшествия водителя доставили в медучреждение, - комментируют в полиции.

В данное время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: полиция РБ