Происшествия 28.06.2024 в 12:18

В Бурятии 19-летний водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

Он не был пристегнут ремнем безопасности
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 19-летний водитель погиб в перевернувшемся автомобиле
В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося в Бичурском районе.

«Предварительно установлено, что около 5 часов 28 июня на 175-м км автодороги Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки - Окино-Ключи» перевернулся автомобиль «Хонда Партнер». В результате происшествия непристегнутый ремнем безопасности 19-летний водитель иномарки получил травмы, не совместимые с жизнью. Пассажирка тяжёлых травм не получила», - рассказали в Госавтоинспекции.


Как уточнили в ГИБДД, погибший парень не имел водительских прав.


Фото: ГИБДД Бурятии

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