В Бурятии 19-летний водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

«Предварительно установлено, что около 5 часов 28 июня на 175-м км автодороги Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки - Окино-Ключи» перевернулся автомобиль «Хонда Партнер». В результате происшествия непристегнутый ремнем безопасности 19-летний водитель иномарки получил травмы, не совместимые с жизнью. Пассажирка тяжёлых травм не получила», - рассказали в Госавтоинспекции.





Как уточнили в ГИБДД, погибший парень не имел водительских прав.





В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося в Бичурском районе.Фото: ГИБДД Бурятии