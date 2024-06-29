Жители Улан-Удэ променяли свободу на закладки

В столице Бурятии правоохранители изобличили преступную группу, состоящую из двух семей. На жизнь парочки зарабатывали тем, что развозили и прятали по городу свертки с наркотиками. За одну закладку «щедрый» работодатель платил им от 150 до 300 рублей. Противоправный способ заработка впервые решила опробовать одна из женщин, вскоре она втянула в схему своего мужа. Затем к криминальной парочке примкнули их друзья.В Улан-Удэ проживали две семейные пары. Назовем их Тишкины и Быкины. В обеих парах один из супругов был с криминальным прошлым. Так, в паре Тишкиных судимость имела Алевтина. В 2022 году Железнодорожный районный суд Улан-Удэ осудил Тишкину за подделку документов и приговорил к ограничению свободы на три месяца.Куда более ярким в преступном плане прошлое оказалось у Дмитрия Быкина. Мужчина явно питал слабость к тому, что плохо лежит или охраняется – он дважды судим за кражи. Первый раз Дмитрия осудили в 2015 году по двум кражам на два года условно. В 2016 году воришка вновь попался, к тому же еще пытался угнать автомобиль. За эти преступления он получил четыре года лишения свободы. А в 2022 году, уже после отсидки, Дмитрий попался на «пьяном» вождении. Октябрьский районный суд дал один год лишения свободы условно, а также лишил прав на 2,5 года.Отметим, что все будущие члены преступной банды после судимости работали, имели доходы. Но, судя по всему, денег им хотелось больше. Однажды вечером Алевтина Тишкина получила сообщение в мессенджере. Ей написал неизвестный, который предложил высокооплачиваемую работу, не сообщив при этом, какие конкретно у нее будут обязанности. Дальнейшее общение относительно трудоустройства незнакомец предложил продолжить в мессенджере и направил Алевтине ссылку на локальную учетную запись.Женщина зашла по ссылке, где общение с ней продолжил уже другой вербовщик. В ходе переписки мужчина предложил Тишкиной «работу» - в частности, забирать в тайниках, организованных подразделением «фасовщиков», мелкооптовые партии расфасованных наркотических средств, хранить их какое-то время у себя дома, а в дальнейшем развозить и прятать в указанные места. То есть «войти в состав организованной преступной группы, специализирующейся на систематическом незаконном сбыте «синтетики» бесконтактным способом».Алевтина поверила в возможность быстрого и легкого заработка, при этом о законности подобной «работы» она не подумала. Или просто не захотела забивать голову такими «мелочами»… На заманчивое предложение женщина согласилась.Идея создать «магазин» по торговле синтетическими наркотиками пришла в голову некоему «неустановленному лицу». Полицейские так и не смогли раскрыть его личность. Создателем и руководителем организованной группы фактически являлся именно он.Торговля велась в канале с помощью автоматизированного чат-бота. После выполнения соответствующих команд «покупатель» получал от бота перечень с наименованием различных наркотических средств и их стоимость. В этом же чат-боте происходили и покупки.После создания канала организатор приступил к поиску «сотрудников». Объявления о поиске он разместил в интернете, мессенджере и общественных местах. Необходимое количество «работников» набралось быстро.«При подборе ориентировался на распределение между ними функциональных обязанностей (ролей), в зависимости от имеющихся навыков, жизненного опыта людей, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств», - следует из материалов уголовного дела.Всех набранных людей организатор поделил на четыре подгруппы по функциональному признаку.Первая подгруппа - «вербовщики». Они должны были заниматься поиском, отбором и вербовкой участников в подразделения розничных закладчиков и мелкооптовых закладчиков; разъяснять вовлекаемым участникам их обязанности; информировать о методах сокрытия совершаемых преступлений, мерах безопасности, конспирации, а также обучать «ремеслу» будущих преступников.В задачи подгруппы «операторов» входил контроль и координация работы мелкооптовых и розничных закладчиков организованной группы; администрирование автоматизированных продаж и чат-ботов в мессенджере, в частности, загрузка адресов тайников с наркотическими средствами, техническая поддержка, размещение рекламы; ежедневное получение отчетов от участников подгрупп о результатах незаконной деятельности; выплата денежного вознаграждения участникам подгрупп.Подгруппа «мелкооптовых закладчиков» получала мелкооптовые партии наркотиков, хранила их, фасовала и прятала в тайники, где их забирали в дальнейшем розничные закладчики; передавали подгруппе операторов информацию о тайниках; писали отчеты о проделанной «работе», а также совмещали функции розничных закладчиков.Наконец, подгруппа «розничных закладчиков» забирала в тайниках свертки с наркотиками, а затем развозила их по другим местам, где позднее их забирали покупатели; передавали подгруппе «операторов» информацию об организованных тайниках; писали отчеты о выполненной работе.Быкины и Тишкины входили в последнюю подгруппу мелкооптовых закладчиков.Вернемся к «трудоустройству» гражданки Тишкиной на должность мелкооптового закладчика. «Работодатель» хоть и брал людей «с улицы», но, согласитесь, на столь специфичную «работу» подойдет далеко не каждый. Поэтому, перед тем как приступить к закладыванию в тайники наркотиков, каждый проходил стажировку.Итак, когда Алевтина на предложение работать наркокурьером ответила согласием, будущий работодатель ознакомил ее с требованиями, предъявляемыми к «закладчикам», и мерами конспирации. Также поведал ей о размерах денежного вознаграждения за проделанную работу, о действующей в организованной преступной группе системе наказаний и поощрений. Также через мессенджер гражданка Тишкина получила инструкции, содержащие правила работы посредством интернет-магазина, и меры конспирации, также инструкцию, разъясняющую размер денежного вознаграждения за проделанную работу. Выплата за одну закладку составляла от 150 до 300 рублей. Отдельным документом женщина получила инструкцию со своими должностными обязанностями.После этого Алевтина в течение пяти дней прошла стажировку и незаконно сбыла наркотики, разместив в тайниках свертки. Выполнив задания, она сообщила вербовщику через мессенджер местоположение свертков. Тем самым подтвердила свое участие в составе организованной преступной группы.Затем Тишкина создала виртуальный кошелек для зачисления «зарплаты».Войдя во вкус, Алевтина вовлекла в преступный бизнес своего мужа Виктора. А со временем Тишкины подключили к преступному делу и своих знакомых Быкиных. Тишкины и Быкины распределили свои обязанности следующим образом. Дмитрий Быкин должен был развозить супругов Тишкиных к тайникам, где они прятали закладки. Виктор оборудовал тайники, а Алевтина их фотографировала. В это время Дмитрий следил за тем, чтобы парочку никто не заметил. Затем Алевтина отсылала сделанные фотографии Ксении Быкиной. Та, в свою очередь, составляла отчеты о проделанной работе и отправляла их вербовщику.«Группа характеризовалась беспрекословным выполнением требований руководителя, системы поощрений и наказаний, стабильностью состава, сплоченностью ее членов. В процессе деятельности организованной группы вырабатывались и усваивались надежные способы совершения преступлений, конспиративная система деятельности», - говорится в материалах дела.Всего участники преступной группы за время своей деятельности успели оборудовать 25 тайников.Деньги за проделанную работу бандиты получали в виде цифровой валюты. В интернете, используя сайт обменного пункта денег, они конвертировали валюту в рубли, а затем переводили на свой банковский счетРано или поздно любой преступной деятельности приходит конец. Преступная группировка, состоящая из четырех человек, также не избежала разоблачения.При проведении расследования выяснилось, что Дмитрий Быкин страдает заболеванием, связанным с расстройством психики. Вместе с тем «степень имеющихся у Быкина психических изменений выражена не столь значительно и не лишала его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».Свидетели защиты охарактеризовали Быкиных с положительной стороны. Сама Ксения Быкина по характеру ведомая и добрая, заботливая. О Дмитрии известно, что он работал, ухаживал и помогал больной матери. Оба воспитывают ребенка, который, к слову, получил ожог кипятком и теперь у него проблемы со здоровьем.Что касается Алевтины Тишкиной, знакомые также дали ей положительные характеристики. Девушка воспитывает маленького ребенка, беременна вторым.Тем не менее положительные характеристики не спасли преступников от строгого наказания. Советский районный суд признал Алевтину Тишкину виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере) и приговорил ее к лишению свободы на десять лет два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ксения Быкина получила десять лет колонии общего режима. Виктор Тишкин проведет 9,5 года в колонии строгого режима, Дмитрий Быкин - 12 лет.Фото: «Номер один»