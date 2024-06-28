Житель Улан-Удэ потерял полтора миллиона после курса финансовой грамотности

27 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 27-летнего мужчины. Горожанин попался на уловки лже-брокеров и перевел им более полутора миллионов кредитных средств.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчине позвонил «консультант аналитического центра» и предложил пройти платный курс занятий по финансовой грамотности. Курс длился неделю, после которой горожанин приступил к заработку на бирже: скачал необходимое приложение и стал вкладывать деньги на специальный счет.Для получения большей прибыли он прибег к кредитам: поочередно взял три займа на общую сумму свыше полутора миллионов рублей для сделок по покупке криптовалюты.В очередной раз зайдя в свой личный кабинет в приложении, мужчина увидел, что деньги на его счету отсутствуют. «Консультант» объяснил это падением рыночной цены на купленные криптовалюты, а впоследствии вообще перестал выходить на связь. Тогда горожанин понял, что его обманули.Как отметили в МВД Бурятии, улан-удэнец участвовал в профилактических мероприятиях полиции и был осведомлен о данном способе обмана. Однако он все равно доверился убедительным словам «консультанта аналитического центра».Фото: «Номер один»