Происшествия 28.06.2024 в 14:14

Житель Улан-Удэ потерял полтора миллиона после курса финансовой грамотности

Все деньги мужчина взял в кредит в «вложил» в криптовалюту
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ потерял полтора миллиона после курса финансовой грамотности
27 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 27-летнего мужчины. Горожанин попался на уловки лже-брокеров и перевел им более полутора миллионов кредитных средств.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчине позвонил «консультант аналитического центра» и предложил пройти платный курс занятий по финансовой грамотности. Курс длился неделю, после которой горожанин приступил к заработку на бирже: скачал необходимое приложение и стал вкладывать деньги на специальный счет.

Для получения большей прибыли он прибег к кредитам: поочередно взял три займа на общую сумму свыше полутора миллионов рублей для сделок по покупке криптовалюты.

В очередной раз зайдя в свой личный кабинет в приложении, мужчина увидел, что деньги на его счету отсутствуют. «Консультант» объяснил это падением рыночной цены на купленные криптовалюты, а впоследствии вообще перестал выходить на связь. Тогда горожанин понял, что его обманули.

Как отметили в МВД Бурятии, улан-удэнец участвовал в профилактических мероприятиях полиции и был осведомлен о данном способе обмана. Однако он все равно доверился убедительным словам «консультанта аналитического центра».

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов: Мы вместе будем идти вперед!
28.06.2024 в 14:59
В Улан-Удэ началась мода на вежливость
28.06.2024 в 14:38
В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей
28.06.2024 в 14:35
Выпавшего из окна 10-месячного улан-удэнца осмотрят иркутские специалисты
28.06.2024 в 14:22
Житель Улан-Удэ потерял полтора миллиона после курса финансовой грамотности
28.06.2024 в 14:14
Бурятия получила новый автомобиль для тушения лесных пожаров
28.06.2024 в 13:56
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
28.06.2024 в 13:42
Оперативники Бурятии вышли на след местного мошенника
28.06.2024 в 13:38
Директор Бурятского театра оперы и балета провел первую экскурсию по театру
28.06.2024 в 13:21
Национальная библиотека Бурятии приглашает на мастер классы по музыке и живописи
28.06.2024 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
В Бурятии 19-летний водитель погиб в перевернувшемся автомобиле
Он не был пристегнут ремнем безопасности
28.06.2024 в 12:18
В Улан-Удэ по неизвестным причинам большегруз вылетел в кювет
Водителя «Урала» увезли в больницу
28.06.2024 в 10:56
«Отпросилась у мамы, не сказала про пляж...»
В реке под Новосибирском ищут 11-летнюю девочку
28.06.2024 в 10:30
В Бурятии пьяный водитель опрокинул УАЗ
В аварии пострадал он сам и его пассажирка
28.06.2024 в 09:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru