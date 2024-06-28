Происшествия 28.06.2024 в 17:19
В Улан-Удэ горел заброшенный дом
Огонь охватил крышу здания на площади 100 квадратных метров
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в заброшенном многоквартирном доме на улице Комсомольской в Улан-Удэ.
«К моменту приезда огнеборцев горела кровля здания. Сейчас огонь ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.
Всего к тушению возгорания привлекались 23 огнеборца и 7 единиц техники. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«К моменту приезда огнеборцев горела кровля здания. Сейчас огонь ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.
Всего к тушению возгорания привлекались 23 огнеборца и 7 единиц техники. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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