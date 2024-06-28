В Улан-Удэ горел заброшенный дом

Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в заброшенном многоквартирном доме на улице Комсомольской в Улан-Удэ.«К моменту приезда огнеборцев горела кровля здания. Сейчас огонь ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.Всего к тушению возгорания привлекались 23 огнеборца и 7 единиц техники. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.Фото: МЧС Бурятии