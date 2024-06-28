Житель Бурятии воткнул нож в спину жены

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в поселке Заиграево с супругой. 15 апреля с утра они вместе распивали спиртное, после чего около полудня на фоне алкогольного опьянения и ревности стали ругаться. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес им удар в спину жене. От полученной раны та скончалась на месте. Сельчанин, опомнившись, позвонил в полицию, после чего оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии