Происшествия 28.06.2024 в 17:39

Житель Бурятии воткнул нож в спину жены

Женщина умерла на месте
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии воткнул нож в спину жены
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в поселке Заиграево с супругой. 15 апреля с утра они вместе распивали спиртное, после чего около полудня на фоне алкогольного опьянения и ревности стали ругаться. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес им удар в спину жене. От полученной раны та скончалась на месте. Сельчанин, опомнившись, позвонил в полицию, после чего оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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