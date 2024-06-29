Происшествия 29.06.2024 в 10:15

В Кяхтинском районе утонул 16-летний подросток

Его унесло течением во время того, как он переплывал реку
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхтинском районе утонул 16-летний подросток

Минувшим вечером поступило сообщение, что в реке Селенга в местности Скала недалеко от населенного пункта Наушки Кяхтинского района утонул подросток 2008 года рождения.

Незамедлительно к поискам были подключены сотрудники полиции, местное население и глава поселения. Поисковые работы проходили при помощи двух лодок.

Сегодня, утром, 29 июня на поиски выехал дежурный караул 3-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 4 человек и 2 единиц техники. Расстояние до места происшествия составляет 130 километров.

По предварительным данным, в данной местности у подростков проходил выпускной. Группа несовершеннолетних решили переплыть реку до острова, в результате чего одного из подростков унесло течением.

- Уважаемые жители и гости Республики Бурятия, чтобы предотвратить трагедию на воде помните, что купаться можно только в специально отведенных для этого мест. Если вблизи водоёма установлен знак «купание запрещено» - не испытывайте судьбу, - предупредили еще раз спасатели.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру «112».


Фото: Номер один 

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