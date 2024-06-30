Житель Бурятии инвестировал в мошенников почти два миллиона рублей

По данным прокуратуры Бурятии, жертвами интернет-преступников с начала 2024 года стали 1 400 жителей республики (+ 56 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 315 млн рублей (+ 21 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,2 млн рублей.

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

- Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, - отмечают в прокуратуре республики.

Не избежал уловок мошенников и житель Хоринского района. Ему пришло сообщение в одном из мессенджеров о возможности заработать на инвестиционных вкладах. Мужчина перешел по ссылке на сайт, где предлагалось пройти обучение по вложению денежных средств и получению дохода. Вскоре ему позвонил «менеджер инвестиционной компании», который посоветовал установить специальное приложение на телефон.

В процессе обучения «менеджер» убедил мужчину оформить онлайн-кредиты в различных банках на общую сумму 1,8 млн рублей. Эти деньги он перевел на счета неизвестных лиц. Больше свои деньги мужчина не увидел.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! Не переходите по неизвестным ссылкам на интернет-сайты, не переводите денежные средства на счета неустановленных лиц! – призывает прокуратура.



Фото: "Номер один"