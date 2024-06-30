Происшествия 30.06.2024 в 10:17

Житель Бурятии инвестировал в мошенников почти два миллиона рублей

Мужчину из Хоринского района «развели» по классической схеме

A- A+
Текст: Лариса Ситник
Житель Бурятии инвестировал в мошенников почти два миллиона рублей

По данным прокуратуры Бурятии, жертвами интернет-преступников с начала 2024 года стали 1 400 жителей республики (+ 56 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 315 млн рублей (+ 21 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,2 млн рублей.

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

- Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, - отмечают в прокуратуре республики.

Не избежал уловок мошенников и житель Хоринского района. Ему пришло сообщение в одном из мессенджеров о возможности заработать на инвестиционных вкладах. Мужчина перешел по ссылке на сайт, где предлагалось пройти обучение по вложению денежных средств и получению дохода. Вскоре ему позвонил «менеджер инвестиционной компании», который посоветовал установить специальное приложение на телефон.

В процессе обучения «менеджер» убедил мужчину оформить онлайн-кредиты в различных банках на общую сумму 1,8 млн рублей. Эти деньги он перевел на счета неизвестных лиц. Больше свои деньги мужчина не увидел.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! Не переходите по неизвестным ссылкам на интернет-сайты, не переводите денежные средства на счета неустановленных лиц! – призывает прокуратура.

 
Фото: "Номер один"

Теги
мошенничество инвестиции прокуратура

Все новости

Чиновники из мэрии Улан-Удэ прокатились на электросамокатах
30.06.2024 в 10:31
Житель Бурятии инвестировал в мошенников почти два миллиона рублей
30.06.2024 в 10:17
В Бурятии кибермошенники расставляют новые сети
30.06.2024 в 07:00
В Улан-Удэ отметили день молодежи
29.06.2024 в 13:24
В Бурятии поздравили молодые пары с заключением брака
29.06.2024 в 13:13
В Улан-Удэ торжественно открыли Сурхарбан
29.06.2024 в 12:35
Жители Улан-Удэ еще могут успеть выбрать себе питомца
29.06.2024 в 11:51
В Бурятии уменьшилось число наркоманов
29.06.2024 в 11:39
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днем молодежи
29.06.2024 в 11:10
В Бурятии тушат семь лесных пожаров
29.06.2024 в 10:42
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
В Бурятии тушат семь лесных пожаров
Только за сутки в республике обнаружено 3 пожара в Муйском и Баунтовском районах
29.06.2024 в 10:42
В Кяхтинском районе утонул 16-летний подросток
Его унесло течением во время того, как он переплывал реку
29.06.2024 в 10:15
Жители Улан-Удэ променяли свободу на закладки
В столице Бурятии раскрыли банду из семейных пар, промышлявших наркоторговлей
29.06.2024 в 07:00
Житель Бурятии воткнул нож в спину жены
Женщина умерла на месте
28.06.2024 в 17:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru