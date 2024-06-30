В Улан-Удэ спасли мужчину с острова на Селенге

Сегодня утром, 30 июня, на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступил звонок о том, что недалеко от ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ мужчина находится на одном из островов реки Селенга и не может самостоятельно выбраться на берег.

К месту вызова была направлена дежурная смена 1-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 2 человек и 2 единиц техники.

Спасатели оперативно обнаружили мужчину и эвакуировали его до ближайшего берега на лодке. На данный момент мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

- По предварительным данным, двое мужчин решили переплыть реку, один из них смог доплыть до острова, однако плыть дальше он побоялся и пришлось вызывать спасателей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: "Номер один"