Происшествия 30.06.2024 в 13:20

В Улан-Удэ спасли мужчину с острова на Селенге

Сообщение о том, что мужчине требуется помощь, поступило спасателям утром

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ спасли мужчину с острова на Селенге

Сегодня утром, 30 июня, на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступил звонок о том, что недалеко от ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ мужчина находится на одном из островов реки Селенга и не может самостоятельно выбраться на берег.

К месту вызова была направлена дежурная смена 1-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 2 человек и 2 единиц техники.

Спасатели оперативно обнаружили мужчину и эвакуировали его до ближайшего берега на лодке. На данный момент мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

- По предварительным данным, двое мужчин решили переплыть реку, один из них смог доплыть до острова, однако плыть дальше он побоялся и пришлось вызывать спасателей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

 
Фото: "Номер один"

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