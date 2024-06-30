Родственники утонувшего улан-удэнца просят помощи в поисках

Трагедия произошла 27 июня. По предварительным данным, 24-летний Дмитрий Устинов отдыхал с компанией и решил искупаться. Друзья находились в районе Левого берега. Парень пошел купаться и утонул.

Сегодня к нам обратились родственники пропавшего.

«Здравствуйте! Просим помощи в поисках человека! Утонул на реке Селенга, в районе Левого берега. Сегодня четвертые сутки, нужно обойти берега. Очень просим помощи неравнодушных. Номер для связи по Улан-Удэ - 89516355853 Юлия, номер телефона для связи в Прибайкальском районе +79025320465 Анастасия».

Фото: предоставлено родственниками Д.Устинова