Жителя Бурятии осудили за то, что он покусал полицейского

В марте 2024 года в полицию от местной жительницы поступил звонок о том, что ее избивает сожитель. Женщина сообщила о побоях, угрозах убийством и поджоге.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, они решили забрать буйного мужчину в отдел и повели его в служебную машину. Там кухонный боец «на почве внезапно возникшей неприязни укусил одного из сотрудников полиции в область левого предплечья».

Кяхтинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления за применение насилия в отношении представителя власти и назначенил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"