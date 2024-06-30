Происшествия 30.06.2024 в 15:21

Жителя Бурятии осудили за то, что он покусал полицейского

В Кяхтинском районе мужчина укусил представителя власти в предплечье

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Текст: Анастасия Величко
Жителя Бурятии осудили за то, что он покусал полицейского

В марте 2024 года в полицию от местной жительницы поступил звонок о том, что ее избивает сожитель. Женщина сообщила о побоях, угрозах убийством и поджоге.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, они решили забрать буйного мужчину в отдел и повели его в служебную машину. Там кухонный боец «на почве внезапно возникшей неприязни укусил одного из сотрудников полиции в область левого предплечья».

Кяхтинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления за применение насилия в отношении представителя власти и назначенил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

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