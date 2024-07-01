Пять лесных пожаров тушат на севере Бурятии

За прошедшие сутки в республике обнаружили два лесных пожара - в Хоринском и Кяхтинском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, их причиной стала сухая гроза. Возгорание в Хоринском районе оперативно ликвидировали на площади в 0,1 га, очаг в Кяхтинском районе локализован.На утро 1 июля продолжаются работы по тушению шести пожаров: в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском и Кяхтинском районах. На тушении работают 225 человек из числа лесной охраны, сотрудников авиалесоохраны, МЧС и привлеченных. Задействовано 20 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.Общая площадь, пройденная огнем, составила 14 097 га.Фото: РАЛХ