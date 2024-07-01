Житель Бурятии попал под суд за рубку лиственницы

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Петропавловка. Он обвинялся в незаконной рубке леса в крупном размере.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в январе 2024 года мужчина для заготовки дров незаконно срубил 9 лиственниц в Джидинском участковом лесничестве. Причиненный ущерб составил более 670 тыс. рублей.Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к полутора годам принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.Фото: «Номер один»