Происшествия 01.07.2024 в 09:40
Житель Бурятии попал под суд за рубку лиственницы
Мужчину определили на принудительные работы и взыскали с него 670 тысяч ущерба
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Петропавловка. Он обвинялся в незаконной рубке леса в крупном размере.
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в январе 2024 года мужчина для заготовки дров незаконно срубил 9 лиственниц в Джидинском участковом лесничестве. Причиненный ущерб составил более 670 тыс. рублей.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к полутора годам принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в январе 2024 года мужчина для заготовки дров незаконно срубил 9 лиственниц в Джидинском участковом лесничестве. Причиненный ущерб составил более 670 тыс. рублей.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к полутора годам принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.
Фото: «Номер один»
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