В Улан-Удэ будут судить пособника мошенников

В Улан-Удэ под суд попал 21-летний горожанин. Его обвиняют по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2023 года 21-летний улан-удэнец получил информацию о возможности получения дополнительного дохода. Для этого нужно было открыть банковский счет и передать полученные банковские карты третьим лицам.Молодой человек оформил на свое имя два счета, подключил услугу с системой дистанционного банковского обслуживания и получил банковские карты. Их вместе с паролями он передал неустановленным лицам. Впоследствии его карты и реквизиты использовались мошенниками для перевода похищенных у граждан денег.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: «Номер один»