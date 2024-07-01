Происшествия 01.07.2024 в 09:52

В Улан-Удэ будут судить пособника мошенников

Парень предоставил свои банковские карты для использования в схемах аферистов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить пособника мошенников
В Улан-Удэ под суд попал 21-летний горожанин. Его обвиняют по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2023 года 21-летний улан-удэнец получил информацию о возможности получения дополнительного дохода. Для этого нужно было открыть банковский счет и передать полученные банковские карты третьим лицам.

Молодой человек оформил на свое имя два счета, подключил услугу с системой дистанционного банковского обслуживания и получил банковские карты. Их вместе с паролями он передал неустановленным лицам. Впоследствии его карты и реквизиты использовались мошенниками для перевода похищенных у граждан денег.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: «Номер один»
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