Происшествия 01.07.2024 в 10:12

В Бурятии перевернулись два водителя: молодой и пьяный

В авариях пострадали три человека
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулись два водителя: молодой и пьяный
Два автомобиля перевернулись за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось в субботу днем в Джидинском районе.

«17-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший со стороны села Нижний Бургалтай в направлении Петропавловки, не справился с управлением, врезался в препятствие и перевернулся. В результате аварии травмы получили два пассажира иномарки: 29-летняя женщина и 17-летний юноша», - рассказали в Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГИБДД, управлявший автомобилем парень не имел водительских прав.

Второе ДТП произошло в воскресенье вечером в Курумканском районе. Там 33-летний водитель «Митсубиши Аутлэндер» в 2 км от Курумкана не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получила 25-летняя пассажирка иномарки, её госпитализировали.

Как выяснилось, водитель «Аутлэндера» был пьян, прав у него не было.

Фото: ГИБДД Бурятии
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