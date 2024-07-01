В Бурятии перевернулись два водителя: молодой и пьяный

Два автомобиля перевернулись за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось в субботу днем в Джидинском районе.«17-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший со стороны села Нижний Бургалтай в направлении Петропавловки, не справился с управлением, врезался в препятствие и перевернулся. В результате аварии травмы получили два пассажира иномарки: 29-летняя женщина и 17-летний юноша», - рассказали в Госавтоинспекции.Как уточнили в ГИБДД, управлявший автомобилем парень не имел водительских прав.Второе ДТП произошло в воскресенье вечером в Курумканском районе. Там 33-летний водитель «Митсубиши Аутлэндер» в 2 км от Курумкана не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получила 25-летняя пассажирка иномарки, её госпитализировали.Как выяснилось, водитель «Аутлэндера» был пьян, прав у него не было.Фото: ГИБДД Бурятии