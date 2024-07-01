Происшествия 01.07.2024 в 11:57

Пьянка с незнакомцами закончилась для улан-удэнца побоями и потерей денег

Новыми собутыльниками горожанина оказались ранее судимые граждане
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Текст: Андрей Константинов
Пьянка с незнакомцами закончилась для улан-удэнца побоями и потерей денег
Вечером 26 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 43-летнего горожанина. Неизвестные нанесли мужчине побои и похитили у него сумку, в которой находились 15 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, потерпевший после работы зашел в магазин, где купил бутылку пива и пешком направился домой. Проходя мимо остановки, он встретил двух незнакомых мужчин, которые предложили совместно распить спиртное. Горожанин согласился.

Завершилось употребление алкоголя с незнакомцами предсказуемо. Улучив подходящий момент, новые собутыльники побили улан-удэнца, отобрали у него сумку и скрылись.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены, их задержали. Злоумышленниками оказались житель Улан-Удэ и житель Тарбагатайского района. Похищенные средства фигуранты поделили между собой», - сообщили в полиции.

Как отметили в МВД, 34-летний подозреваемый находился под административным надзором за аналогичное преступление. Его 35-летний подельник ранее был судим за кражу. Сейчас оба фигуранта взяты под стражу. Часть похищенных денег у них изъята.

Фото: pixabay.com
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