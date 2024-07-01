Происшествия 01.07.2024 в 14:36

В Бурятии бесследно исчез пожилой житель Хоринска

Мужчину не видели с конца февраля
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бесследно исчез пожилой житель Хоринска
В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 64-летнего жителя села Хоринск Эрдэма Доржиева. В конце февраля ушел мужчина из дома и до настоящего времени не вернулся.

«Может находиться на заработках на заимках республики. Злоупотребляет спиртным. Заявление о его пропаже поступило в МО МВД России «Хоринский» от родственников 3 июня», - сообщили в МВД Бурятии.

Приметы мужчины: азиатской внешности, на вид 60-65 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, лысина на голове, носит бороду (волосы седые).

Был одет: спортивный костюм серого цвета, бейсболка серая, кроссовки.

Особые приметы: медленно ходит.

При наличии информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (9025) 305-779, 8 (30148) 23-7-80 или 102 (112).
Теги
розыск

Все новости

Застреленный в Бурятии мужчина был многодетным отцом
01.07.2024 в 14:57
Жителям Бурятии не рекомендуют купаться в реках в сильную жару
01.07.2024 в 14:54
Работники Улан-Удэнского ЛВРЗ высадили деревья в честь полувекового юбилея БАМа
01.07.2024 в 14:44
В Баргузине убрали очередную мусорную свалку
01.07.2024 в 14:37
В Бурятии бесследно исчез пожилой житель Хоринска
01.07.2024 в 14:36
В Бурятии отпразднуют День семьи, любви и верности
01.07.2024 в 14:17
Лучшим штурмовикам из Бурятии вручили награды
01.07.2024 в 14:12
В Улан-Удэ прибыла делегация из города Хайлар
01.07.2024 в 14:01
В Улан-Удэ 20 бойцов ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов
01.07.2024 в 13:58
В Улан-Удэ более тысячи собак ждут своей участи
01.07.2024 в 13:39
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Застреленный в Бурятии мужчина был многодетным отцом
Преступление произошло на глазах у детей
01.07.2024 в 14:57
В Бурятии у нелегальных добытчиков нефрита отняли имущество
«Черные копатели» лишились экскаватора, грузовика, внедорожника и лодки
01.07.2024 в 12:27
Пьянка с незнакомцами закончилась для улан-удэнца побоями и потерей денег
Новыми собутыльниками горожанина оказались ранее судимые граждане
01.07.2024 в 11:57
В Улан-Удэ мужчина спас тонущую девочку
Происшествие случилось на Селенге
01.07.2024 в 11:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru