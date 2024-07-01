В Бурятии бесследно исчез пожилой житель Хоринска

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 64-летнего жителя села Хоринск Эрдэма Доржиева. В конце февраля ушел мужчина из дома и до настоящего времени не вернулся.«Может находиться на заработках на заимках республики. Злоупотребляет спиртным. Заявление о его пропаже поступило в МО МВД России «Хоринский» от родственников 3 июня», - сообщили в МВД Бурятии.Приметы мужчины: азиатской внешности, на вид 60-65 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, лысина на голове, носит бороду (волосы седые).Был одет: спортивный костюм серого цвета, бейсболка серая, кроссовки.Особые приметы: медленно ходит.При наличии информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (9025) 305-779, 8 (30148) 23-7-80 или 102 (112).