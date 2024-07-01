Происшествия 01.07.2024 в 14:57

Застреленный в Бурятии мужчина был многодетным отцом

Преступление произошло на глазах у детей
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Текст: Андрей Константинов
Застреленный в Бурятии мужчина был многодетным отцом
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла на контроль резонансное убийство, случившееся 28 июня в городе Бабушкин.

«Мужчине выстрелили в спину на оживлённой улице, не гнушаясь, что рядом играют дети. Юлия Жамбалова связалась с вдовой погибшего для уточнения необходимости какой-либо помощи, поскольку он являлся многодетным отцом, добропорядочным и уважаемым человеком. Уполномоченный обратилась к министру внутренних дел России по Республике Бурятия с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела», - рассказали в аппарате омбудсмена.

Семье погибшего окажут правовую помощь в оформлении документов, требующихся для назначения пенсии по случаю потери кормильца. При необходимости им также помогут в получении информации о расследовании уголовного дела.

Напомним, как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый в убийстве задержан. У него длительное время складывались неприязненные отношения с семьей из соседней квартиры по лестничной клетке. Днем 28 июня после очередного конфликта злоумышленник ехал на своем автомобиле и на одной из городских улиц увидел соседа, скакавшего на лошади. Он стал преследовать всадника и, подъехав поближе, выстрелил ему из ружья в спину. От полученных ран тот скончался. Подозреваемый скрылся, однако спустя несколько часов сам пришел в правоохранительные органы, написав явку с повинной и выдав ружье.

Фото: «Номер один»
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