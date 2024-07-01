Аферисты разыграли спектакль перед сельчанкой из Бурятии

63-летняя жительница Селенгинского района Бурятии стала очередной жертвой мошенников. Она перевела аферистам 435 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, несколько дней назад сельчанке поступил звонок. Звонивший представился сотрудником известной компании связи. Мужчина пояснил, что сейчас идет обновление оборудования и попросил продиктовать номер СНИЛС. Нужного документа у женщины под рукой не оказалось, тогда звонивший попросил передать данные паспорта. Женщина, не заподозрив подвоха, продиктовала необходимую информацию.Спустя некоторое время в мессенджере ей поступил звонок от, якобы, сотрудника Центробанка. Звонивший с тревогой сообщил, что посторонние лица взломали ее личный кабинет на портале Госуслуг и, получив доступ к данным, оформили на её имя кредит на 300 тысяч рублей. А чтобы сохранить деньги, женщине срочно надо успеть переложить их в защищенную банковскую ячейку. Звонивший также предупредил сельчанку, что передает ее «дело» в правоохранительные органы и, возможно, ей будет звонить следователь.Спустя некоторое время ей действительно поступил видеозвонок. На этот раз звонивший мужчина был одет в форму. «Следователь» сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка, которые воспользовались своим положением и списали средства с ее счета.Далее «специалист банка» сообщил ей, что необходимо снять деньги, оформленные в кредит в разных банках, и частями отправить на счета, которые он укажет. Женщина послушно выполнила все указания звонившего. Лишь спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников.Как отметили в МВД Бурятии, сельчанка знала о подобных схемах мошенничества, но все равно доверилась аферистам.Фото: «Номер один»