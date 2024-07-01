Происшествия 01.07.2024 в 15:27

Аферисты разыграли спектакль перед сельчанкой из Бурятии

В итоге женщина лишилась почти полмиллиона рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Аферисты разыграли спектакль перед сельчанкой из Бурятии
63-летняя жительница Селенгинского района Бурятии стала очередной жертвой мошенников. Она перевела аферистам 435 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, несколько дней назад сельчанке поступил звонок. Звонивший представился сотрудником известной компании связи. Мужчина пояснил, что сейчас идет обновление оборудования и попросил продиктовать номер СНИЛС. Нужного документа у женщины под рукой не оказалось, тогда звонивший попросил передать данные паспорта. Женщина, не заподозрив подвоха, продиктовала необходимую информацию.

Спустя некоторое время в мессенджере ей поступил звонок от, якобы, сотрудника Центробанка. Звонивший с тревогой сообщил, что посторонние лица взломали ее личный кабинет на портале Госуслуг и, получив доступ к данным, оформили на её имя кредит на 300 тысяч рублей. А чтобы сохранить деньги, женщине срочно надо успеть переложить их в защищенную банковскую ячейку. Звонивший также предупредил сельчанку, что передает ее «дело» в правоохранительные органы и, возможно, ей будет звонить следователь.

Спустя некоторое время ей действительно поступил видеозвонок. На этот раз звонивший мужчина был одет в форму. «Следователь» сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка, которые воспользовались своим положением и списали средства с ее счета.

Далее «специалист банка» сообщил ей, что необходимо снять деньги, оформленные в кредит в разных банках, и частями отправить на счета, которые он укажет. Женщина послушно выполнила все указания звонившего. Лишь спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников.

Как отметили в МВД Бурятии, сельчанка знала о подобных схемах мошенничества, но все равно доверилась аферистам.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Школьников Бурятии приглашают на смену «Город профессий» в лагере «Дружба»
01.07.2024 в 16:34
В Улан-Удэ подумают над огораживанием «зеленых зон» от толп пешеходов
01.07.2024 в 16:19
Дороги в Улан-Удэ в жару поливают каждый день
01.07.2024 в 16:13
В лесах Улан-Удэ высадили 8 тысяч сеянцев сосны
01.07.2024 в 16:01
Аферисты разыграли спектакль перед сельчанкой из Бурятии
01.07.2024 в 15:27
Застреленный в Бурятии мужчина был многодетным отцом
01.07.2024 в 14:57
Жителям Бурятии не рекомендуют купаться в реках в сильную жару
01.07.2024 в 14:54
Работники Улан-Удэнского ЛВРЗ высадили деревья в честь полувекового юбилея БАМа
01.07.2024 в 14:44
В Баргузине убрали очередную мусорную свалку
01.07.2024 в 14:37
В Бурятии бесследно исчез пожилой житель Хоринска
01.07.2024 в 14:36
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Застреленный в Бурятии мужчина был многодетным отцом
Преступление произошло на глазах у детей
01.07.2024 в 14:57
В Бурятии бесследно исчез пожилой житель Хоринска
Мужчину не видели с конца февраля
01.07.2024 в 14:36
В Бурятии у нелегальных добытчиков нефрита отняли имущество
«Черные копатели» лишились экскаватора, грузовика, внедорожника и лодки
01.07.2024 в 12:27
Пьянка с незнакомцами закончилась для улан-удэнца побоями и потерей денег
Новыми собутыльниками горожанина оказались ранее судимые граждане
01.07.2024 в 11:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru