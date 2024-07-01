В Бурятии бизнесмен получил условный срок за смерть работника

В Бурятии суд вынес приговор в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвинялся по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, предприниматель заключил договор субподряда по монтажу трубопровода на объекте строительства водозаборных сооружений в селе Гусиное озеро. 10 сентября 2023 года при выполнении работ экскаватор вырыл траншею для прокладки труб. Она не соответствовала строительным нормам, так как ее песчаные стены не укрепили надлежащим образом. Несмотря на угрозу обвала грунта, предприниматель допустил спуск одного из своих работников на дно траншеи для монтажа трубы в водозаборной колонке. Когда работник находился внизу, на него обвалился грунт. 44-летний мужчина скончался на месте.Суд признал предпринимателя виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»